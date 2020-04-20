أحمد الشيخ يقرر الأنسحاب من بطولة الفيفا للألعاب الإليكترونية

قرر أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي الانسحاب من خوض بطولة الألعاب الإلكترونية التي ينظمها الاتحادالدولي لكرة القدم (فيفا).
وجاء انسحاب الشيخ بعد وقوع مصرفي مجموعة تضم إسرائيل بجانب تركيا ورومانيا.
ويخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم دخل بطولة البلاى ستيشن لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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