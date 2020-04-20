بغداد بونجاح يعلن موقفه من الرحيل عن السد القطري

أعرب بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري عن سعادته بالتواجد في فريقه وباللعب بالدوري القطري. وقال بونجاح عبر بث مباشر له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "سعيد للغاية بالتواجد في قطر واللعب في فريق السد أشعر وكأني جزء من العائلة هنا". بالتواجد في قطر واللعب في فريق السد أشعر وكأني جزء من العائلة هنا". وأضاف: "لا أرغب في الرحيل عن السد بالوقت الحالي، أريد تحقيق المزيد من النجاحات في قطر". تحقيق المزيد من النجاحات في قطر". واختتم حديثه قائلا: "مسؤولو السد يلبون كافة مطالبي، وجماهير السد تحبني وأنا أحبهم كثيرا لذلك لا أرغب في الرحيل عن فريقي بالوقت الحالي". وكانت بعض التقارير ربطت انتقال بغداد بونجاح إلى النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

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