فابريجاس: صفقة مبابي أفضل من رونالدو وميسي

قارن سيسك فابريجاس نجم برشلونة السابق، وموناكو الفرنسي الحالي، بين كل من كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وليونيل ميسي قائد برشلونة ، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
وقال فابريجاس خلال تصريحات للإذاعةالإسبانية أن كيليان مبابي يعد هو الصفقة الأفضل في الوقت الحالي ،متفوقًا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
وأوضح "رونالدو عمره 35 عام، وميسي 33عام، هما أكبر سنًا من مبابي الشاب، ولذلك فإذا كنت مدير فني لفريق فإن سأكون حريص على التعاقد مع الفرنسي الشاب".
وواصل "مبابي يملك الشباب والموهبةوالرغبة، ولذلك فهو في الوفت الحالي الصفقة الأكبر، دون المساس بقيمة وتاريخ كل من رونالدو أو ميسي".
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