شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تركيا وإسرائيل ورومانيا في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من ٢١ حتي ٢٥ أبريل الجاري، عن وقوع مصر ضمن المجموعة الثانية لفرق «الوسط» التي تضم كل من تركيا وإسرائيل ورومانيا.

ووفقاً للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري على موقع «فيس بوك»، يخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم دخل بطولة البلاى ستيشن لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويفتتح الفريق الممثل لمصر مبارياته بمواجهة تركيا ذهاباً في الخامسة من مساء غد الثلاثاء، الموافق ٢١ أبريل، وإياباً في الساعة ١٧.٤٠، بينما يلتقي إسرائيل في نفس اليوم، ذهاباً في الساعة ١٨.٢٠، وإياباً في الساعة ١٩.٠٠ بتوقيت القاهرة.

ويختتم الفريق الممثل لمصر مباريات بدور المجموعات بمواجهة رومانيا يوم الأربعاء الموافق ٢٢ إبريل، في تمام الساعة ١٧.٠٠ ذهابا، و١٧.٤٠ إيابا.

وتنص لوائح البطولة التي أعلن عنها «فيفا» إختيار لاعبين فقط لتمثيل كل بلد يشارك في البطولة على أن يكون أحدهما على الأقل لاعباً كرة قدم.

ويمثل مصر كل من أحمد حسن (كوكا)، لاعب أوليمبياكوس اليوناني، وأحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي، ورامي سعد، المصنف رقم 21 عالمياً، وإسلام سامي المصنف رقم ٤٣٢ عالمياً في لعبه البلاي ستيشن.

ووفقًا لنظام بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE، فتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات الأولي «الشرقية» يشارك بها منتخبات آسيا وأستراليا تضم ٦ فرق، والثانية «الغربية» يشارك بها منتخبات أمريكا الشمالية والجنوبية وتضم ٩ فرق، بينما المجموعة الثالثة «الوسطي» يشارك بها منتخبات أفريقيا وأوروبا والبلاد العربية وتضم ٢٨ فريقاً.

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