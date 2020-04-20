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الأهلي يتفق مع لاعبيه على خصم الـ 50%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

ضم المدير التنفيذي للنادي الأهلي محمد الحارثي صوته إلى المنادين بتكملة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال «استكمال الدوري أمر ضروري لتحديد الصاعدين والهابطين، خصوصا أن في بعض دوريات الفئات السنية تحدد البطل ولم يتحدد الصاعدون، فيما حدث العكس في بعض الفئات».

على صعيد آخر، أبان الحارثي أن إدارة ناديه اتفقت مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على تخفيض رواتبهم وفقا للنسبة المئوية المتفق عليها في اجتماع رابطة المحترفين الأخيرة مع الأندية (50 % ما بعد الـ20 ألف ريال)، مقدما شكره للاعبي الفريق على تجاوبهم وتفهمهم الأوضاع التي أثرت على جميع الأندية بسبب جائحة كورونا وتأثيرها من حيث توقف النشاط الرياضي في كل العالم وليس في السعودية فحسب.

وعما يثار حول أن الأهلي السعودي طرف في شكوى الأهلي المصري ضد اللاعب عبدالله السعيد الذي لعب للفريقين، قال الحارثي» لا علاقة لنا بشكوى الأهلي المصري في عبدالله السعيد والتي أصدر فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارا ببطلان الدعوة، عبدالله السعيد أنهى تعاقده مع الأهلي السعودي تماما وأصبح حرا ثم انتقل إلى بيراميدز المصري ولم ينتقل من الأهلي إلى بيراميدز مباشرة».