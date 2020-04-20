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الهلال يخمد غضب الأهلي بمنع لاعبيه من الظهور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

منعت إدارة نادي الهلال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الظهور في اللقاءات المباشرة التي تتم بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، كما منعتهم التواصل عبر البث المباشر مع جهات اتصال أخرى.

وتم إبلاغ جميع اللاعبين عبر خطابات موحدة أرسلت عبر تطبيق واتس اب.

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وربطت إدارة الهلال رغبة اللاعبين في الظهور المباشر عبر حساباتهم الشخصية وقنوات التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع المركز الإعلامي.

وكان مقطع مرئي وحوار مباشر بين لاعب الهلال هتان باهبري ولاعب الأهلي مهند عسيري السبت الماضي، أثار المدرج الأهلاوي بعد أن أيد عسيري زميله هتان في اختيار نادي الهلال للعب له، حيث صب جمهور الأهلي غضبه نحو لاعبه مهند عسيري وطالبوا بإبعاده عن الفريق، وتم تدشين وسم على تويتر بهذا الأمر.

وقال جمهور الأهلي إن ثناء عسيري على قرار هتان بالانضمام للهلال، ووصفه الهلال بالزعيم وفريق بطولات سيحقق له طموحاته، إنقاص من شأن الأهلي وإهانة للفريق، وهو ما جعل إدارة الأهلي تطبق عقوبات اللائحة الداخلية بحق اللاعب.

من جانبه، دافع هتان عن مهند وقال إنه دائما ما يمدح الأهلي وأجواءه خلال المعسكرات التي تجمعهما في المنتخب الأول، مؤكدا أن حديثهما تم بتره لخلق البلبلة.