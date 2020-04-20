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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
شدد رئيس نادي الفيحاء عبدالله أبانمي على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تعلنها الجهات الرسمية بالسعودية، والتي تهدف إلى المحافظة على سلامة المجتمع والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال إن مجلس إدارة النادي يعمل على اتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليل من آثار هذه الأزمة، خاصة في الجوانب المالية من خلال مجموعة من القرارات التي من شأنها ترشيد المصروفات، مشيدا بالتعاون الكبير من منسوبي النادي وتكاتفهم جميعا لتجاوز هذه الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبانمي: اتخذنا تدابير للتقليل من آثار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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