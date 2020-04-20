شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد
أعلن فريق ألميريا الإسباني لكرة القدم أمس أنه لن يخفض رواتب اللاعبين أو الموظفين رغم تفشي وباء كورونا المستجد، خاصة أن النادي يتفهم أن هذه هي مسؤوليته لحماية كل العاملين خلال هذا الموقف الكارثي. جاء هذا وفقا لبيان أصدره النادي مساء أمس ونقلته وكالة أنباء «أوروبا برس».
وذكر البيان «يريد نادي ألميريا، بتوجيهات من مالكه تركي آل الشيخ، مالك النادي، أن يوضح أنه لم يخفض رواتب لاعبي فريق الكرة والموظفين ولن يفعل هذا في المستقبل».
كانت هذه تفاصيل خبر ألميريا يرفض تخفيض رواتب لاعبيه وموظفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.