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ألميريا يرفض تخفيض رواتب لاعبيه وموظفيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

أعلن فريق ألميريا الإسباني لكرة القدم أمس أنه لن يخفض رواتب اللاعبين أو الموظفين رغم تفشي وباء كورونا المستجد، خاصة أن النادي يتفهم أن هذه هي مسؤوليته لحماية كل العاملين خلال هذا الموقف الكارثي. جاء هذا وفقا لبيان أصدره النادي مساء أمس ونقلته وكالة أنباء «أوروبا برس».

وذكر البيان «يريد نادي ألميريا، بتوجيهات من مالكه تركي آل الشيخ، مالك النادي، أن يوضح أنه لم يخفض رواتب لاعبي فريق الكرة والموظفين ولن يفعل هذا في المستقبل».