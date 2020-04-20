شكرا لقرائتكم رجب بكار يحتفل بشم النسيم بجلبيه وخروف مشوي.. ويعلق: شقاوة قديمة بردو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل رجب بكار لاعب فريق بيراميدز ، طريقة جديدة بشم النسيم فى محافظة المنيا مسقط رأسه ، حيث اقام جلسة شواء مرتديا الجلباب الصعيدي .

ونشر بكار عير صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صور خلال جلسة الشواء وحوله بعض الأطفال ، وظهر اللاعب فى الصور مرتديا الجلباب الصعيدى ويقوم بالشواء على الطريقة البدوية ، و علق عليها : شقاوة قديمة بردو..

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ويعد رجب بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلى فى الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى، ويأتى بعده كريم العراقى مدافع نادى المصرى حيث يفضل الأهلى حتى الآن أن يكون تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب مصرى وليس أجنبيا، كما تضم قائمة المرشحين للانتقال لصفو الأهلى بالموسم الجديد لتعويض رحيل أحمد فتحى باهر المحمدى لاعب الإسماعيلي.

ويملك رجب بكار عامل الخبرة بسبب تمرسه فى الدورى المصري، ولعبه بقميص العديد من الأندية، بالإضافة لامتلاكه خبرة أفريقية مع بيراميدز بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى الموسم الجارى وظهوره بشكل طيب، وعرض رجب بكار على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادى الأهلى بداية من الموسم الكروى المقبل.