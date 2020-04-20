شكرا لقرائتكم الإسماعيلي: باهر المحمدي مش للبيع ولم نتلقى عرضا من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى النادي الإسماعيلي تلقي لاعبه الدولي باهر المحمدي لاعب الفريق الكروي الأول بالدراويش عروضاً من ناديي الأهلي والزمالك خلال الفترة الحالية.

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي ان باهر المحمدي لم يتلقى عرضا من الأهلي أو الزمالك خلال الفترة الحالية وان اللاعب كل تركيزه مع الدراويش وأن توقف بطولة الدوري الممتاز لا يعني انتهاء الموسم وأن إدارة النادي أبلغت كافة اللاعبين التمسك بخدماتهم خلال الفترة الحالية رافضة بشكل قاطع احترافهم أو رحيلهم لأي من الأندية الأخرى للحفاظ على استقرار الفريق.

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وتابع مير الكرة في الدراويش أن اللاعب بالفعل تلقي قبل سابق عروضاً خليجية الا ان مجلس الإدارة كان قراره رافضا بالاجماع الاستغناء عن أي لاعب منهم خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن باهر المحمدي تلقى عروضاً من الامارات والسعودية الا انه مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده.

وابدى مسئولو الأهلي خلال الفترة الماضية رغبتهم في التعاقد مع اللاعب الدولي الشاب الذي يعتبر أحد المواهب الكروية التي ينتظرها مستقبل كبير وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل أحمد فتحي وفشل اقناع أحمد حجازي بالعودة مجدداً الى القلعة الحمراء.