شكرا لقرائتكم سموحه يبحث عن صانع ألعاب بعد احتماليه عودة صلاح محسن للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو سموحه عن صانع ألعاب مميز للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد الأنباء التى خرجت من الأهلى تؤكد عن نية مسئوليه فى إعادة صلاح محسن المعار للفريق السكندرى من القلعة الحمراء نهاية الموسم الجارى .

ويسعى حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه للتعاقد مع لاعب خبرة فى هذا المركز بعد اقتراب أيضا ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق من العودة من جديد لناديه السابق الأهلى بعد تألقه مع الفريق الموج الأزرق بالإضافة لعدم وجود لاعبين كثيرين فى مركزه بالنادى الأهلى

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من ناحية اخرى فجر صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي المعار لسموحة مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي ومنتخبنا الوطني أبلغه بوجود متابعة من مسؤولي الفريق الإنجليزي له خلال الفترة الماضية.

وأكد صلاح محسن فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، أن الحديث مع محمد صلاح كان في أحد معسكرات المنتخب المصري السابقة، معلقاً :"صلاح تحدث معي في أحد معسكرات المنتخب، وأبلغني بأن عدد من مسؤولي ليفربول يتحدثون عني بشكل جيد جدًا ويرغبون في التحدث مع مسؤولي الأهلي لضمي".

وأضاف صلاح محسن أنه وافق على الفور لكنه في نفس الوقت أكد أن الأهلي نادي كبير ولا يقل عن أي نادي في أوروبا، ويفاضل الجهاز الفني للأهلي بين صلاح محسن وأحمد ريان لاستعادة أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء فترة أعارتهما حيث يلعب الأول لسموحة فيما يلعب الثاني للجونة.