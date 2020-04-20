شكرا لقرائتكم مفاوضات شفوية بين الإتحاد السكندرى وميدو جابر .. نعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الإتحاد السكندرى فى مفاوضات شفوية مع ميدو جابر صانع ألعاب مصر المقاصة من أجل معرفة رأيه النهائى بشأن التفاوض معه للأنضمام لزعيم الثغر .

ويحتاج الإتحاد السكندرى للتعاقد مع صانع العاب جديد بعد اقتراب رحيل أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأساسى بعد انتهاء إعارته وعودته من جديد للزمالك بنهاية الموسم الجارى .

Advertisements

ويعول طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى على محمد الصباحى صانع ألعاب الفريق الذى تعاقد معه مجلس إدارة النادى قادما من أسوان خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية تعويض غياب رفعت وايضا لاعب سوبر مثل ميدو جابر خاصة وأنه يعلم إمكانياته جيدا منذ ان كان مديرا فنيا للفريق الفيومى وكان ميدو جابر لاعبا ضمن صفوف الفريق .

من ناحية اخري أبدى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى رضاه التام عن الاتفاق الذى تم بين إدارة الاتحاد والجهاز الفنى واللاعبين وتم الاتفاق خلاله على موافقة جميع اللاعبين عن التنازل على ما قيمته 5% من إجمالى المستحقات فى حال الغاء مسابقة الدورى.

كان لاعبو الإتحاد السكندرى حصلوا على نسبة 65% حتى تاريخه من اجمالى المستحقات وفى حال انتهاء المسابقة سيتم الاتفاق على خصم 25% تمثل نسبة المشاركة وسيكون اللاعبين حصلوا على ما قيمته 90 % من إجمالى المستحقات وتم الاتفاق بالتراضى عن التنازل عن نصف المستحقات المتبقية والتى تمثل 10% ليصل جميع ما حصل عليه اللاعبين 70 % .