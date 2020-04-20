شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح مصطفى محمد وبن شرقى وجنش وظائف جديدة.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعبت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر تويتر جمهور الفريق الأبيض بمنح ثلاثى الفريق محمود جنش ومصطفى محمد وأشرف بن شرقى وظائف جديدة. وعلقت الصفحة :" ماذا لو قرر لاعبونا أن يستغلوا أوقاتهم خلال فترة توقف النشاط والعمل في وظائف أخرى؟ ويتوقف النشاط الكروى في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليون شخص حول العالم. Advertisements



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