شكرا لقرائتكم أول ظهور لعائلة الحضري واحتفالهم بشم النسيم في البيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التزم الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، بتعليمات الدولة والتى شددت على ضرورة قضاء عيد شم النسيم فى المنزل وعدم التنزه خاصة فى ظل تفشى فيرس كورونا القاتل، فى جميع أنحاء العالم.

وتجمعت عائلة الحضرى فى حديقة فيلاته، من أجل قضاء عيد شم النسيم، وكشف السد العالى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه حريص كل الحرص على سلامة عائلته لذلك التزم بقرارات الدولة وعدم الخروج من المنزل، مشددًا على ضرورة إلتزام الشعب بتلك القرارات من أجل عبور تلك الأزمة.

ويحتفل المصريون اليوم بشم النسيم كأحد الموروثات الفرعونية المعتاد الاحتفال بها، إلا أن هذا العام يتم الاحتفال به وسط العديد من التقاليد المجتمعية المحكومة بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ورغم الإجراءات الوقائية إلا أن كل أسرة يمكنها الابتكار علي مائدة الإفطار بتلوين البيض ومشاركة الأطفال في إعداده بالإضافة إلى وليمة الأسماك المالحة كالرنجة التي تعد احد الموروثات الفرعونية الرئيسية التي تتصدر مشهد مائدة وجبة الغداء للمصريين في هذا اليوم.