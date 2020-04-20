شكرا لقرائتكم هل يستحق محمد إبراهيم إشادات ضياء السيد.. الأرقام تجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهال ضياء السيد، نجم الأهلى ومدرب المنتخب السابق، بالإشادات على لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي محمد إبراهيم، والذى وصفه بأنه في مكانة عالية جدا لا يقترب منه أحد في مصر.

وأكد مدرب المنتخب السابق، أن إمكانيات محمد إبراهيم كبيرة جدا ولم يخرجها حتى الآن، وأنه اللاعب الوحيد القادر على الوصول لأبعد من ليفربول وإنجازات محمد صلاح، لو استغلها.

وتمنى نجم الأهلى السابق، انضمام محمد إبراهيم للأهلى، مؤكدا أنه هيغير شكل الأهلى وهيبدع بشكل كبير، خاصة أن عقده حاليا مع المقاصة وسهل التعاقد معه، ورغم كلام الناس عن أهمية عبد الله السعيد ولكن إبراهيم في حتة تانية.

وتناقل وراد السوشيال ميديا تصريحات ضياء السيد ما بين متفاجئ منها ومن يشيد باللاعب ومن لا يقتنع بهذا الكلام.

فحرص "الخليج 365" على حصد أرقام محمد إبراهيم مع الأندية التي لعب له في السطور التالية..

مع الزمالك

في الدورى: لعب 114 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع 25 أخرى.

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في كأس مصر: 18 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

في أفريقيا: 45 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 9 أخرى

مع بارتوميو البرتغالى

في الدورى: لعب 7 مباريات لم يسجل ولم يصنع.

في الكأس: مباراة وحيدة لم يسجل ولم يصنع

مع المقاصة





في الدورى: لعب 10 مباريات لم يسجل خلالها أي أهداف وصنع هدفا فقط.

في كأس مصر، لعب مباراتين دون أن يسجل أو يصنع.

مع المنتخب



خاض 31 مباراة سجل خلالها 4 أهداف فقط دون صناعة أهداف.