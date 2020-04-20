شكرا لقرائتكم ديوكوفيتش يرفض استخدام "لقاح كورونا" قبل اللعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس أنه قد يتعرض لمأزق إذا أصبح من الضروري على اللاعبين تلقي لقاح لفيروس كورونا قبل استئناف منافسات الموسم في ظل التوقف بسبب الوباء.

وقال ديوكوفيتش في مناقشة عبر "فيسبوك" مع مجموعة من الرياضيين في صربيا يوم الأحد: بشكل شخصي أنا أعارض الحصول على لقاح ولا أريد أن يتم إجباري من أي شخص على تلقي لقاح حتى أستطيع السفر، لكن إذا أصبح الأمر إلزاميا، ماذا سيحدث؟ سأكون مطالبا باتخاذ قرار. لدي أفكاري بخصوص هذا الأمر ولا أعرف إن كانت بعض هذه الأفكار ستتغير في وقت ما.

وتابع: إذا افترضنا أنه سيتم استئناف الموسم في يوليو أو أغسطس أو سبتمبر رغم أنه من غير المرجح حدوث ذلك، فإني أتفهم أنه سيكون ضروريا الحصول على لقاح بعد انتهاء فترة العزل العام بينما لا يوجد لقاح حتى الآن.

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وتوقع خبراء طبيون ألا يتم توفير لقاح ضد الفيروس واسع الانتشار قبل العام المقبل ليثير المخاوف بشأن إمكانية عدم إقامة أية بطولة للتنس خلال العام الجاري.

وألغيت بطولة ويمبلدون هذا العام لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بينما تقرر إقامة بطولة فرنسا المفتوحة من 20 سبتمبر وحتى الرابع من أكتوبر بدلا من موعدها السابق في مايو ويونيو.

وبدأ ديوكوفيتش موسم 2020 بشكل رائع وتوج ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير ليرفع رصيده إلى 17 لقبا في البطولات الكبرى ونجح في الوصول إلى 18 انتصارا متتاليا في المباريات قبل توقف بطولات الرياضة حول العالم بسبب كورونا.

وتأجلت أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل بسبب الفيروس الذي قتل حوالي 165 ألف شخص حول العالم، كما أوقفت الجهات المسؤولة في التنس المسابقات حتى 13 يوليو.