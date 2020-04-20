شكرا لقرائتكم توقعات باستئناف الدوري الألماني في مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مسؤولان عن أكبر منطقتين في ألمانيا الاثنين أن منافسات الدوري المحلي في كرة القدم قد تستأنف في التاسع من مايو المقبل بدون جمهور.

وقال ماركوس سويدر، المسؤول المحافظ في منطقة بافاريا، الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الأكثر شعبية في البلاد أن اللعب أمام الجماهير أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق، مضيفا : ربما أنه قد يكون بإمكاننا اللعب بدون جمهور اعتبارا من التاسع من مايو على أقرب تقدير.

وأشار إلى أن عطلة نهاية الأسبوع بمشاهدة كرة القدم أفضل كثيرا من دون مشاهدتها.

ومن المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأن استئناف اللعب من عدمه اعتبارا من الخميس بعد اجتماع مقرر عبر الفيديو لممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية.

Advertisements

من جهته، قال أرمين لاسخيت الرئيس المحافظ لشمال الراين-وستفاليا حيث يلعب بشكل خاص بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ، في تصريح للصحيفة ذاتها "نعم، التاسع من مايو هو الموعد المحتمل لاستئناف اللعب بشرط الحصول على إجماع جميع المناطق الألمانية الستة عشر.

وأضاف لاسخيت، المرشح لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل في عام 2021، أنه لن تكون هناك مباريات بحضور الجمهور هذا الموسم.

وتأمل رابطة الدوري الألماني في حال استئناف اللعب، أن تتمكن من إنهاء الموسم بحلول 30 يونيو للحصول على الدفعات المتبقية غمن حقوق البث التلفزيوني والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليون يورو.

وتوقفت كرة القدم في ألمانيا منذ 13 مارس بسبب وباء كوفيد-19 الذي تسبب في وفاة 4404 أشخاص في البلاد وإصابة 141672 شخصا بحسب آخر إحصاء لمعهد روبرت كوخ