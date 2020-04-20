شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. معلول وكهربا وحامد يقعون فى فخ رامز جلال برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر التونسى على معلول ومحمود عبد المنعم كهربا لاعبا الأهلى، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك، فى برومو برنامج المقالب الشهير الذى يقدمه الفنان رامز جلال.

واعتاد رامز جلال على استضافة نجوم كبار فى مجال كرة القدم للوقوع فى فخ مقالبه الشهيرة، حيث يعرض رامز هذا الموسم برنامجه تحت مسمى "رامز مجنون رسمى".

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وكان صناع برنامج رامز جلال الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بعنوان "رامز مجنون رسمى" قد بدأوا في مونتاج حلقات البرنامج استعدادًا لعرضها في الموسم الرمضاني، خاصة بعدما قرر تصوير الحلقات المتبقية من البرنامج في يوم واحد بدبى بعد انتشار أزمة فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.

وتعد فكرة البرنامج كالفكرة الرئيسية التي يظهر بها رامز كل عام فى شهر رمضان، وهى خداع الضيف الذى يظهر معه في الحلقة، لتقديم إعلان أو منتج شهير فى مكان معين، وبعد وصول الضيف يثور بركان فى كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب، ومن هنا تتصاعد أحداث كل حلقة.

ومن ناحية أخرى ينتظر رامز جلال موعد استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى"، الذى تشارك في بطولته النجمة غادة عادل، وكثف المخرج محمود كريم التصوير، من أجل اللحاق بموسم عيد الفطر المقبل، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد من غلق السينمات وحظر التجوار حسب قرارات الحكومة المصرية يتم تأجيل موعد طرح الفيلم، من تأليف لؤى السيد، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلم "رغدة متوحشة" ، وفيلم "سبع البرومة .