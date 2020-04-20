شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجس نبض ميدو جابر بعد اقتراب رحيل أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى مفاوضات شفوية مع ميدو جابر صانع ألعاب مصر المقاصة من أجل معرفة رأيه النهائى بشأن التفاوض معه للانضمام لزعيم الثغر.

ويحتاج الاتحاد السكندرى للتعاقد مع صانع ألعاب جديد بعد اقتراب رحيل أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأساسى بعد انتهاء إعارته وعودته من جديد للزمالك بنهاية الموسم الجارى.

ويعول طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى على محمد الصباحى صانع ألعاب الفريق الذى تعاقد معه مجلس إدارة النادى قادمًا من أسوان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية تعويض غياب رفعت وأيضًا لاعب سوبر مثل ميدو جابر خاصة أنه يعلم إمكانياته جيدًا منذ أن كان مديرًا فنيًا للفريق الفيومى وكان ميدو جابر لاعبًا ضمن صفوف الفريق.

من ناحية أخرى أبدى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى رضاه التام عن الاتفاق الذى تم بين إدارة الاتحاد والجهاز الفنى واللاعبين وتم الاتفاق خلاله على موافقة جميع اللاعبين عن التنازل على ما قيمته 5% من إجمالى المستحقات حال الغاء مسابقة الدورى.

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كان لاعبو الاتحاد السكندرى حصلوا على نسبة 65% حتى تاريخه من إجمالى المستحقات وحال انتهاء المسابقة سيتم الاتفاق على خصم 25% تمثل نسبة المشاركة وسيكون اللاعبين حصلوا على ما قيمته 90% من إجمالى المستحقات وتم الاتفاق بالتراضى عن التنازل عن نصف المستحقات المتبقية والتى تمثل 10% ليصل جميع ما حصل عليه اللاعبين 70 %.