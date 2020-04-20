شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. على طريقة السندريلا.. لاعبة الكاراتيه تحتفل بشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت رضوى عرفة لاعبة منتخب الكاراتيه، بعيد شم النسيم، عبر تطبيق التيك توك على طريقة السندريلا سعاد حسنى فى فيلم أميرة حبى أنا.

وتقمصت اللاعبة دور السندريلا فى أغنية الدنيا ربيع، وارتدت طوقًا من الورود خلال تقمص الشخصية، تزامنًا مع أعياد شم النسيم.

أكدت رضوى عرفة، لاعبة منتخب الكاراتيه، أنها تستغل فترة توقف النشاط الرياضي في عمل تدريبات للبطن والظهر في المنزل خاصة أنها لا تغادر المنزل إلا للضرورة القصوى، موضحة أنها إذا اضطرت للخروج من المنزل تحرص على ارتداء الكمامة والجوانتي واستخدام المطهرات أيضًا وتمنت اللاعبة أن تنتهي هذه الأزمة قبل شهور الصيف وقبل شهر رمضان في ظل توقف أمور الحياة العامة.

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وكشفت رضوى عرفة عن أنها تهتم خلال فترة التوقف بدراستها والمحاضرات أون لاين كان الاتحاد الدولي للكاراتيه قرر إلغاء منافسات بطولة الدوري العالمي، التى كان مقررًا إقامتها يومى الخميس والجمعة المقبلين بمدينة الرباط بالمغرب، بسبب فيروس كورونا.

كان اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى وافق على مشاركة رضوى عرفة لاعبة المنتخب، إلى تدريبات الفراعنة، وذلك قبل توقف النشاط الرياضى، حرصًا على مصلحة جميع اللاعبين، ومساندتهم ودعمهم للوصول إلى المحافل الدولية، ورفع علم مصر خفاقًا فى مختلف البطولات، دون تفرقة بين اللاعبين واللاعبات.