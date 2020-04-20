شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرغب فى عودة أحمد سامى للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال علي عودة أحمد سامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري وذلك بعد انتهاء إعارته مع نادي طلائع الجيش.

يأتى هذا القرار بعد المستوى المتذبذب الذي ظهر عليه خط الدفاع في الموسم الجاري، وهو ما كلف الفريق خسارة العديد من النقاط خاصة بعد الاستغناء عن خدمات شريف حازم، لضعف مستواه الفني.

طالب إيهاب جلال من إدارة ناديه الاستفسار عن التعاقد مع النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك والمعار إلى المقاولون العرب حتي نهاية الموسم الحالي وإمكانية انتقاله إلى النادى الفيومى الموسم المقبل، فيما كشف مصدر داخل الزمالك عن أن إدارة الكرة بالفريق تنتظر وصول عروض رسمية لضم النيجيري معروف يوسف المعار إلي فريق المقاولون العرب لمناقشة مصيره.

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وانتشرت أنباء مؤخرًا عن نية المقاولون العرب في التعاقد مع معروف يوسف بصفة نهائية عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، بعدما أصبح من الأعمدة الرئيسية للمقاولون العرب منذ انضمامه، ويرغب مسئولو الزمالك في تسويق عدد من محترفيه بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، ما يضع الزمالك في أزمة، حيث يضم 7 محترفين وهم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي ساونجو والمعارين رزاق سيسيه وحميد أحداد ومعروف يوسف.

من ناحية أخرى منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، تكليفات جديدة وبرنامج جديد للاعبين لتنفيذه أثناء فترة الحظر المنزلي الحالي وذلك استعدادًا لشهر رمضان المعظم.

كارتيرون أرسل للاعبين عبر جروب عبر تطبيق "واتساب" برنامجا تدريبيا يتم تنفيذه خلال الـ10 أيام المقبلة والتي تسبق بداية شهر رمضان المعظم يتمثل في زيادة معدلات الحركة والتدريب بالكرة في مراكز الشباب أو الحدائق، وكذلك زيادة تدريبات رفع اللياقة البدنية بعدما بدأ اللاعبون في الخروج من المنازل صباحا وخوض تدريبات في أماكن مفتوحة.