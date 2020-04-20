شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة: هل يستحق محمد إبراهيم إشادات ضياء السيد.. الأرقام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهال ضياء السيد، نجم الأهلى ومدرب المنتخب السابق، بالإشادات على لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالى محمد إبراهيم، والذى وصفه بأنه فى مكانة عالية جدًا لا يقترب منه أحد فى مصر.

وأكد مدرب المنتخب السابق، أن إمكانيات محمد إبراهيم كبيرة جدًا ولم يخرجها حتى الآن، وأنه اللاعب الوحيد القادر على الوصول لأبعد من ليفربول وإنجازات محمد صلاح، لو استغلها.

وتمنى نجم الأهلى السابق، انضمام محمد إبراهيم للأهلى، مؤكدًا أنه هيغير شكل الأهلى وهيبدع بشكل كبير، خاصة أن عقده حاليًا مع المقاصة وسهل التعاقد معه، ورغم كلام الناس عن أهمية عبد الله السعيد ولكن إبراهيم فى حتة تانية.

Advertisements

ولمعرفة أرقام محمد إبراهيم مع الأندية من هنا

لعب محمد إبراهيم مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً فى كولومبيا، وأحرز هاتريك فى مرمى منتخب النمسا ليكون أول لاعب مصرى وأفريقى يفعل ذلك.

وتوج محمد إبراهيم مع الزمالك بـ9 بطولات، قارية ومحلية منهم 6 كأس مصر، و1 سوبر مصرى سعودى، وواحد سوبر مصرى على حساب الأهلى، وواحد كونفدرالية.

ويعتبر من اجمل أهدافه، الهدف التاريخى الذى سجله فى مرمى شاختار دونيتسك الأوكرانى، فى دورة أبو ظبى الودية عندما قطع الكرة من منتصف الملعب وانطلق كالصاروخ من الجهة اليسرى وسدد من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الأوكرانى، وكذلك هدفه فى مرمى النادى المصرى، من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء موسم 2010/2011، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، بالإضافة إلى الهدف الذى سجله فى مرمى جازيللى التشادى، بدور الـ 64 من دورى أبطال افريقيا عام 2013