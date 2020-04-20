شكرا لقرائتكم خبر عن شقاوة قديمة.. رجب بكار يحتفل بشم النسيم بجلسة شواء بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل رجب بكار لاعب فريق بيراميدز، بشم النسيم على طريقته الخاصة فى محافظة المنيا مسقط رأسه، حيث أقام جلسة شواء مرتديًا الجلباب الصعيدي.

ونشر بكار عير صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورًا خلال جلسة الشواء وحوله بعض الأطفال، وظهر اللاعب فى الصور مرتديًا الجلباب الصعيدى ويقوم بالشواء على الطريقة البدوية، وعلق عليها: شقاوة قديمة بردو..

ويعد رجب بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلى فى الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى، ويأتى بعده كريم العراقى مدافع نادى المصرى حيث يفضل الأهلى حتى الآن أن يكون تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب مصرى وليس أجنبيًا، كما تضم قائمة المرشحين للانتقال لصفوف الأهلى بالموسم الجديد لتعويض رحيل أحمد فتحى، باهر المحمدى لاعب الإسماعيلي.

ويملك رجب بكار عامل الخبرة بسبب تمرسه فى الدورى المصري، ولعبه بقميص العديد من الأندية، بالإضافة لامتلاكه خبرة أفريقية مع بيراميدز بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى الموسم الجارى وظهوره بشكل طيب، وعرض رجب بكار على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادى الأهلى بداية من الموسم الكروى المقبل.

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بكار فى المنيا



بكار والشواء



بكار ع الفيس بوك