شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح فايلر عدو الناشئين؟.. 5 صاعدين لم ينالوا فرصة مع السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم العدالة الفنية التى يتمتع بها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، وإرساء مبدأ العدالة فى منح كل اللاعبين الفرصة للمشاركة الأساسية مع الفريق الأحمر، شريطة أن يلتزم اللاعب بتعليماته الفنية ويجتهد فى التدريبات الجماعية، إلا أنه يؤخذ عليه عدم الاعتماد على اللاعبين الناشئين فى صفوف الفريق الحمر حتى الآن ويخرجهم دائما من حساباته الفنية.

ونجح رينيه فايلر في قيادة الأهلى للفوز بالسوبر على حساب الزمالك 3/2، واحتلاله صدارة الدورى في 17 مباراة فقط برصيد 49 نقطة من 16 فوزا وتعادل وبلا هزيمة، مبتعدا عن الوصيف نادى المقاولون بـ16 نقطة، كما قاد الفريق للتأهل لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بصن داونز الجنوب أفريقى، ليواجه الوداد المغربى.

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لمعرفة الـ5 صاعدين الذين لم ينالوا الفرصة مع فايلر من هنا

وهناك أكثر من لاعب من قطاع الناشئين أو صغار السن الذين انضموا لصفوف الفريق الأحمر، ولكنهم لم يشاركوا مع فايلر ومنهم من شارك فى عدد ضئيل للغاية من المباريات أو لبعض الدقائق، وهو ما يبادر للأذهان بان فايلر قد تكون سياسته عدم الاعتماد على الناشئين، الأمر الذى قد يصيب لاعبى قطاع الناشئين بالإحباط تجاه سياسة الخواجة السويسرى، ولعل أبرز هؤلاء اللاعبين.

وطلب رينيه فايلر تدعيم ثلاثة مراكز في المقام الأول وعلى وجه السرعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهي الجناح وصانع الألعاب والدفاع.

وحدد المدير الفني للأهلي، المراكز الثلاثة السابقة للتدعيم في الصيف المقبل ومن بعدها يأتي تدعيم مركز الظهير الأيمن، الذى سيتأثر برحيل أحمد فتحي نهاية الموسم الجاري، وإن كان فايلر قد أعلن أن بإمكانه الاستعانة بأحد الناشئين أو المُعارين أو لاعبي الفريق الذين يستطيعون اللعب في الناحية اليُمنى لتعويض أحمد فتحي.