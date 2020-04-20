شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شوبير يقضى عيد شم النسيم مع أحفاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، شم النسيم مع أسرته وأحفاده فى منزله، وذلك التزامًا بتعليمات الدولة والتى شددت على ضرورة قضاء عيد شم النسيم فى المنزل وعدم التنزه خاصة فى ظل تفشى فيرس كورونا القاتل، فى جميع أنحاء العالم.

ونشر شوبير صورته عبر صفحته على "إنستجرام" مع أحفاده خلال تواجدهما فى حديقة المنزل، مهنئًا الشعب المصرى: "شم نسيم سعيد".

شوبير مع أحفاده

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ويحتفل المصريون اليوم بشم النسيم كأحد الموروثات الفرعونية المعتاد الاحتفال بها، إلا أن هذا العام يتم الاحتفال به وسط العديد من التقاليد المجتمعية المحكومة بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورغم الإجراءات الوقائية إلا أن كل أسرة يمكنها الابتكار علي مائدة الإفطار بتلوين البيض ومشاركة الأطفال في إعداده بالإضافة إلى وليمة الأسماك المالحة كالرنجة التي تعد احد الموروثات الفرعونية الرئيسية التي تتصدر مشهد مائدة وجبة الغداء للمصريين في هذا اليوم.

تطلق ”الخليج 365” مبادرة "احتفالات شم النسيم في البيت"، لمشاركتنا صور لابنائكم والأسرة وطريقة احتفالكم بيوم شم النسيم وأشكال لألوان البيض ومائدة الرنجة والخضروات، وذلك عبر رسائل الحساب الخاص للجريدة على موقع "فيس بوك" أو عبر الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 على أن تنشر الأخبار المصورة باسم القراء.