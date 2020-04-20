شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد مدبولى يقضى شم النسيم بإظهار مهاراته بـ"كرة تنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض أحمد مدبولى، صانع ألعاب الإسماعيلى، مهاراته وهو يُمارس بعض التدريبات المهارية بـ "كرة تنس"، فى يوم شم النسيم، الذى يُقضيه فى منزله، حيث يحرص اللاعب على مواصلة تدريباته للحفاظ على لياقته البدنية، خلال الفترة الجارية بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر وتعليق منافسات الدورى الممتاز، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.

وانتقل أحمد مدبولى إلى صفوف الإسماعيلى مطلع الموسم الجارى، قادما إلى الدراويش من الزمالك، وشارك مع الإسماعيلى هذا الموسم فى بطولتى الدورى الممتاز والبطولة العربية، حيث شارك مع القلعة الصفراء فى 11 مباراة ببطولة الدورى بمعدل 600 دقيقة، فيما شارك فى 5 مباريات بالبطولة العربية بمعدل 314 دقيقة كما نجح في الوصول مع الدراويش إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

وجاء تجميد النشاط الكروى المحلى بمثابة طوق النجاة لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج المحلية الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 22 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دور الـ16.

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فيما ينتظر الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

يذكر، أن اتحاد الكرة المصرى قد قرر مد تعليق منافسات الدورى الممتاز، حتى نهاية شهر أبريل الجارى، وفقًا للمستجدات الجارية، بعدما كان قد تم تأجيل المنافسات حتى 15 من الشهر نفسه، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.