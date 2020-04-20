شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا برنامج "خش ع الدكش" مع مصطفى يحيى كل سبت على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل مصطفى يحيى صحفى الخليج 365 ومقدم برنامج "خش ع الدكش" فترة توقف الدورى العام والنشاط الرياضى فى مصر للخضوع لجلسه تصوير مميزة.

حيث يستعد الزميل للظهور بشكل جديد خلال برنامجه المقدم على موقع الخليج 365 والذى يهتم من خلاله برصد اهم كواليس واحداث الدورى المصرى والبطولات الأفريقية .





فى الوقت الذى انتشرت فيه البرامج الرياضية على مختلف الشاشات المتخصصة وغير المتخصصة، حرص موقع الخليج 365 على تقديم برنامج رياضى جديد من نوعه من خلال القناة الخاصة بالموقع "قناة فيديو 7 الخليج 365"، حيث اعتبر هذا البرنامج الأول من نوعة على المواقع والشاشات المصرية، وهو برنامج "خش ع الدكش" للزميل مصطفى يحيى، حيث تخصص البرنامج فى رصد ونقل كافة الكواليس الرياضية فى مباريات الدورى المصرى، والتى تشغل اهتمام الملايين من المتابعين، بسبب بعدها عن اعين الكاميرات التى ترصد المباراة.

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حيث يهتم برنامج "خش ع الدكش" على رصد كافة كواليس وانفعالات لاعبى الدورى المصرى والأجهزة الفنية والجماهير، سواء فى لحظات الحزن أو الاحتفال، وتميز البرنامج فى نقل العديد من المواقف الكوميديه والهامة فى الدورى المصرى، كما نال البرنامج اهتمام ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة "يوتيوب وفيس بوك وتويتر".





ويواصل الزميل مصطفى يحيى عرض كافة تفاصيل وكواليس الرياضة المصريه اثناء توقف النشاط من خلال حلقه اسبوعية تعرض السبت من كل اسبوع فى تمام الخامسه مساءآ .





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