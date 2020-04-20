بايرن ميونيخ يؤيد عودة البوندسليجا 9 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أيّد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، فكرة استئناف الدوري الألماني في التاسع من شهر مايو المقبل بدون جمهور، بعد توقفه منذ منتصف شهر مارس الماضي لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان رئيس الوزراء البافاري، ماركوس سودر، ورئيس وزراء شمال الراين ويستفاليان، أرمين لاشيت، بجانب المدير الإداري للاتحاد الألماني، كريستيان سيفرت، أكدوا أنه أصبح من الممكن استئناف مباريات الدوري الألماني يوم 9 مايو بدون حضور جماهيري.

وقال رومينيجه، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبايرن: "إنها إشارة إيجابية للغاية لاستئناف النشاط في مباريات الدوري الألماني".

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وأضاف: "من المهم أن نتعامل مع المتطلبات القانونية والطبية للسياسيين بطريقة مثالية وحساسة للغاية من أجل تقليل المخاطر الصحية".

وأتم قائلا: "أود أن أشكر إدارة الدوري الألماني لكرة القدم، وعلى رأسه كريستيان سيفرت لتفهمه الممتاز للوضع والاهتمام الجوانب التنظيمية والطبية. هذا المفهوم هو الأساس لتقييم إيجابي وموثوق لهذا العمل".

يذكر أن بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني يتصدر ترتيب البونسدليجا برصيد 55 نقطة وبفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند.