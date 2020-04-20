شيفيلد يعلن موافقة الجهاز الفني على إرجاء جزء من رواتبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: وافق كريس وايلدر مدرب نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي وعدد من المسؤولين البارزين بالنادي على إرجاء تقاضي جزء من رواتبهم ومكافأتهم للمساعدة في توفير السيولة اللازمة للنادي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد. كما وافق ستيفن بيتيس رئيس المكتب التنفيذي والجهاز الفني للفريق الأول على إرجاء رواتبهم للأشهر الستة المقبلة. وقال وايلدر عبر الموقع الرسمي لشيفيلد يونايتد "واجهت تجارب مماثلة تخص مشاكل التدفق النقدي في أندية أخرى وسعيد بأن طاقمي ساندني في مساعدة نادينا بشكل بسيط". وتعاني إنجلترا خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا بين مدنها، مما أدى إلى توقف النشاط الرياضي بشكل كامل.

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