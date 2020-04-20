إسبانيا توفر 10 ملايين يورو لمساعدة الرياضيين المتأثرين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

اتفق المجلس الرياضي الإسباني وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضة في البلاد مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني على مساعدة الرياضيين المتعثرين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

واتفقت الجهات الثلاث على جمع عشرة ملايين يورو (عشرة ملايين و900 الف دولار) من أجل مساعدة الرياضيين المتعثرين، بحسب البيان الصادر عن الحكومة اليوم الاثنين.

وذكر البيان "رئيس رابطة الدوري الإسباني ورئيس اتحاد الكرة الإسباني وقعا على تعهد لإنشاء صندوق طوارئ بقيمة عشرة ملايين يورو سيتم من خلاله السماح للكيانات مثل رابطة لاعبي كرة القدم للمساهمة من أجل مساعدة الرياضيين الأكثر تضررا (من أزمة كورونا)".

وعقدت الجهات الثلاث اجتماعا رمزيا يوم السبت الماضي لمواصلة الجهود التي بدأها الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري المحلي في سبيل تقليل الأثار الناجمة عن فيروس كورونا.

Advertisements

وأعرب الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري المحلي عن رغبته في التعاون من أجل محاولة إعادة فعاليات كرة القدم بمجرد أن تسمح الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الحكومة بذلك.

كما اقترح المجلس الرياضي الإسباني تعزيز التعاون في الملف المشترك المحتمل مع البرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وأشار البيان "الأطراف المعنية تعهدت أيضا بالعمل سويا وتنسيق الجهود من أجل المساهمة في تعزيز صورتنا كبلد الرياضة الأمنة".

وختم البيان "في هذا السياق فإن الملف الايبيري لاستضافة كأس العالم 2030 أصبح ذات أهمية خاصة وتمنحه الحكومة كل الدعم".