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إسبانيا توفر 10 ملايين يورو لمساعدة الرياضيين المتأثرين بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

اتفق المجلس الرياضي الإسباني وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن في البلاد مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة على مساعدة الرياضيين المتعثرين خلال أزمة المستجد.

واتفقت الجهات الثلاث على جمع عشرة ملايين يورو (عشرة ملايين و900 الف دولار) من أجل مساعدة الرياضيين المتعثرين، بحسب البيان الصادر عن الحكومة اليوم الاثنين.

وذكر البيان "رئيس رابطة الدوري الإسباني ورئيس اتحاد الكرة الإسباني وقعا على تعهد لإنشاء صندوق طوارئ بقيمة عشرة ملايين يورو سيتم من خلاله السماح للكيانات مثل رابطة لاعبي كرة القدم للمساهمة من أجل مساعدة الرياضيين الأكثر تضررا (من أزمة كورونا)".

وعقدت الجهات الثلاث اجتماعا رمزيا يوم السبت الماضي لمواصلة الجهود التي بدأها الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري المحلي في سبيل تقليل الأثار الناجمة عن فيروس كورونا.

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وأعرب الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري المحلي عن رغبته في التعاون من أجل محاولة إعادة فعاليات كرة القدم بمجرد أن تسمح الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الحكومة بذلك.

كما اقترح المجلس الرياضي الإسباني تعزيز التعاون في الملف المشترك المحتمل مع البرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وأشار البيان "الأطراف المعنية تعهدت أيضا بالعمل سويا وتنسيق الجهود من أجل المساهمة في تعزيز صورتنا كبلد الرياضة الأمنة".

وختم البيان "في هذا السياق فإن الملف الايبيري لاستضافة كأس العالم 2030 أصبح ذات أهمية خاصة وتمنحه الحكومة كل الدعم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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