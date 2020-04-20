شاهد.. ظهور مميز لنجوم الأهلي والزمالك في برومو برنامج رامز جلال

ظهر الثلاثي علي معلول ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبا الأهلي، وطارق حامد نجم نادي الزمالك في المقطع الدعائي لبرنامج المقالب للفنان رامز جلال. ويُذاع برنامج رامز جلال الجديد للمقالب تحت اسم "رامز مجنون رسمي"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" خلال شهر رمضان. ويستضيف برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال Advertisements والذي يُعرض كل عام في شهر رمضان، بعض نجوم الفن ولاعبي كرة القدم من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. والذي يُعرض كل عام في شهر رمضان، بعض نجوم الفن ولاعبي كرة القدم من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. وظهر الثلاثي علي معلول وكهربا وطارق حامد في "البرومو" التشويقي لبرنامج "رامز مجنون رسمي".

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