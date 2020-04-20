فالنسيا يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي

يسعى فريق فالنسيا الإسباني، للحصول على توقيع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. وقالت شبكة ESPN أن فالنسيا يبحث في الفترة المقبلة إمكانية التعاقد مع دافيد سيلفا نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، خاصة وأن اللاعب لعب للفريق الإسباني من قبل. وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، خاصة وأن اللاعب لعب للفريق الإسباني من قبل. وأوضحت "عقد سيلفا ينتهي مع مانشستر سيتي مع نهاية الموسم، ليرحل مجاناً عن صفوف السيتيزن، مما دفع فالنسيا في التفكير بضمه نظراً للعلاقة الطيبة بين اللاعب والنادي الإسباني". السيتيزن، مما دفع فالنسيا في التفكير بضمه نظراً للعلاقة الطيبة بين اللاعب والنادي الإسباني". وكان سيلفا لعب لصفوف فالنسيا منذ 2006 حتى نهاية موسم 2010، لينتقل بعدها لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، ويتألق مع الفريق السماوي خلال العشر سنوات التي دافع فيها عن قميصه.

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