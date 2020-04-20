مانشستر يونايتد يصرف النظر عن صفقة هاري كين

حسمت إدارة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي موقفها من التعاقد مع هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية، فقد قرر مانشستر يونايتد عدم التعاقد مع هاري كين بسبب ارتفاع القيمة المالية للصفقة. يونايتد عدم التعاقد مع هاري كين بسبب ارتفاع القيمة المالية للصفقة. وكان توتنهام قد قرر الموافقة علي رحيل هاري مين مقابل الحصول علي 200 مليون جنيه استرليني، وهو الأمر الذي يبدو مستحيل الحدوث في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب فيروس علي 200 مليون جنيه استرليني، وهو الأمر الذي يبدو مستحيل الحدوث في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب فيروس كورونا وكان كين قد فتح الباب أمام الانضمام لفريق جديد، لرغبته في الحصول علي الألقاب والمنافسة علي جائزة الكرة الذهبية.

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