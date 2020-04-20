آرسنال يتوصل لإتفاق مع اللاعبين لتخفيض أجورهم

توصل نادي آرسنال الإنجليزي، إلى إتفاق مع اللاعبين والجهاز

الفني لتخفيض رواتبهم للتغلب على الأزمة المالية التي ظهرت مؤخراً بعد توقف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن آرسنال في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني إنه تم التوصل إلى إتفاق مع اللاعبين والجهاز

الفني، للمساهمة في دعم النادي عن طريق خفض الرواتب.

وقال النادي في البيان "الخطوة جاءت بعد مناقشات إيجابية، وكان هناك تقدير لخطورة الوضع الحالي بسبب فيروس كورونا، ورغبة قوية من اللاعبين

والموظفين على دعم النادي، وسيصل إجمالي التخفيضات في إجمالي الأرباح السنوية بنسبة 12.5%".

وأكد النادي في بيانه على فخره باللاعبين والموظفين على العمل الجماعي ودعمهم للنادي والبلاد في الأزمة الحالية التي تسببت فيها جائحة كورونا".

يذكر ان توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة نتيجة إنتشار فيروس كورونا، ساهم في العديد من الأزمات المالية، والتي جعلت أندية تقوم بخفض رواتب الموظفين واللاعبين.