محمد فارس على رادار فيورنتينا

دخل الجزائري محمد فارس لاعب سبال الإيطالي، دائرة إهتمامات فيورنتينا، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان محمد فارس انتقل إلى سبال

قادمًا من هيلاس فيرونا الإيطالي، وتألق بشدة ولفت أنظار العديد من الأندية، قبل ان يتعرض للإصابة.

وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية "فيورنتينا يسعى للتعاقد مع فارس، ويساعده إنخفاض القيمة السوقية للاعب سبال بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي، قبل أن يتعافى ويعود للتدريبات في فبراير الماضي".