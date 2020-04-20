عقبة جديدة أمام ريال مدريد في التعاقد مع هالاند

ظهرت عقبة جديدة أمام ريال مدريد الإسباني في محاولته للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان النجم النرويجي محط أنظار العديد من الأندية الاوروبية بعد تألقه الشديد، ويعد ريال مدريد ابرز المهتمين بالتعاقد مع

هالاند.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن دورتموند لا ينوي التفريط في هالاند في الصيف المقبل، وسيحاول الحفاظ على اللاعب حتى 2022.

وأوضحت "بوروسيا دورتموند لن يوافق على رحيل هالاند إلى

ريال مدريد، إلا في حالة الإتفاق على الحصول على ما يزيد عن 100 مليون يورو من الفريق الملكي لكي يوافق على بيع اللاعب".

ويعد ذلك المبلغ صعب في الوقت الحالي خاصة مع الأزمة المالية التي عانت منها الأندية راء توقف النشاط الرياضين وأجبرت الكثير من الفرق على تخفيض الرواتب.