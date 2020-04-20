يسعى لخطف إيكاردي

يحاول فريق يوفنتوس الإيطالي للتعاقد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم انتر ميلان المعار إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلعب إيكاردي لصفوف باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، وفي حالة عدم تفعيل النادي الباريسي بند الشراء فإن إستمرار اللاعب في

صفوف النيراتزوري صعب خاصة مع الأزمات بين اللاعب والإدارة.

ويسعى يوفنتوس إلى إستغلال ذلك للحصول على توقيع إيكاردي، وتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي سيقوم

بتفعيل بند الشاء مقابل 70 مليون يورو، وقد يسعى يوفنتوس لتقديم الثنائي بيانيتش وأليكس ساندرو إلى البي اس جي للحصول على خدمات إيكاردي".

وأضافت " يوفنتوس يعلم صعوبة شراء اللاعب من انتر ميلان مباشرة، خاصة مع الصراع بين الفريقين، وسيعمل على إنتظار انتقال اللاعب لباريس سان جيرمان، ليقدم له اثنين من لاعبيه بالإضافة إلى مبلغ مالي".