يحاول فريق يوفنتوس الإيطالي للتعاقد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم انتر ميلان المعار إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
ويلعب إيكاردي لصفوف باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، وفي حالة عدم تفعيل النادي الباريسي بند الشراء فإن إستمرار اللاعب فيصفوف النيراتزوري صعب خاصة مع الأزمات بين اللاعب والإدارة.
ويسعى يوفنتوس إلى إستغلال ذلك للحصول على توقيع إيكاردي، وتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي سيقومبتفعيل بند الشاء مقابل 70 مليون يورو، وقد يسعى يوفنتوس لتقديم الثنائي بيانيتش وأليكس ساندرو إلى البي اس جي للحصول على خدمات إيكاردي".
وأضافت " يوفنتوس يعلم صعوبة شراء اللاعب من انتر ميلان مباشرة، خاصة مع الصراع بين الفريقين، وسيعمل على إنتظار انتقال اللاعب لباريس سان جيرمان، ليقدم له اثنين من لاعبيه بالإضافة إلى مبلغ مالي".
كانت هذه تفاصيل خبر يسعى لخطف إيكاردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.