رسمياً.. بايرن ميونيخ يعلن تمديد عقد الفونسو ديفيز

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني رسمياً مساء اليوم الاثنين عن تمديد عقد لاعبه الكندي الفونسو ديفيز حتي عام 2025. وأكد النادي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، علي توصل الإدارة لاتفاق مع نجمه الشاب لتمديد عقده لموسمين إضافيين. وتحول ديفيز البالغ من العمر 19 عاماً فقط، والذي انضم للفريق البافاري قادماً من فانكوفر عام 2018 الي عنصر أساسي في تشكيل بايرن ميونخ هذا الموسم.

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