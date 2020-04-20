جوميز يحسم موقفه من الإستمرار مع الهلال السعودي في الموسم المقبل

حسم النجم الفرنسي بافيتيمي جوميز مهاجم الهلال السعودي، موقفه من الإستمرار في صفوف فريقه بالموسم المقبل. وكشفت مصدر بنادي الهلال عن موافقة جوميز علي العرض المقدم من إدارة "الزعيم" للبقاء في الدوري السعودي لموسم آخر عقب نهاية الموسم الحالي. المقدم من إدارة "الزعيم" للبقاء في الدوري السعودي لموسم آخر عقب نهاية الموسم الحالي. وكان جوميز قد غادر السعودية خلال الساعات الماضية، متوجهاً الي فرنسا لزيارة عائلته في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان جوميز قد ساهم شكل كبير في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا بالموسم الماضي.

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