الامارات | مهدي علي يقترب من تدريب المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي يقترب من تدريب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات مدرب المنتخب الوطني السابق، مهدي علي، الأقرب بنسبة كبيرة لتدريب المنتخب، خلفاً للمدرب السابق الصربي إيفان يوفانوفيتش، بعدما أصبح الخيار الأنسب أمام لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، التي تسعى لحسم ملف المدرب الجديد للمنتخب، فيما كشف مصدر مطلع لـ«الإمارات اليوم» أن لجنة المنتخبات تواصلت بالفعل مع مهدي علي لمعرفة إمكانية عودته لتدريب المنتخب مجدداً، وأبدى مهدي موافقته على تولي تدريب المنتخب. تفاصيل أوفى تأتيكم لاحقاً Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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