الامارات | وجهة أوروبية جديدة مقترحة على المصري تريزيغيه

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة أوروبية جديدة مقترحة على المصري تريزيغيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة “فاناتك” التركية، اليوم، أن مسؤولي نادي غلطة سراي التركي يستعدون لتقديم عرض للنجم الدولي المصري محمود حسن “تريزيغيه" من أجل إعادته للدوري التركي.

وقالت الصحيفة إن "غلطة سراي سيدفع للنجم المصري الذي يلعب حالياً لنادي أستون فيلا الإنجليزي مبلغ 1.5 مليون يورو راتباً سنوياً مقابل التعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبل".

Advertisements

وأشارت إلى أن "راتب تريزيغيه سييكون الحد الأقصى المحدد للرواتب في داخل نادي غلطة سراي".

يذكر أن تريزيغيه سبق له اللعب في الدوري التركي مع نادي قاسم باشا قبل أن يخطف الأضواء وينتقل إلى الدوري الإنجليزي للعب مع أستون فيلا في صفقة قدرت بـ 10 ملايين يورو.