شكرا لقرائتكم حازم إمام: قطاع الناشئن حيلة الزمالك لمواجهة ارتفاع أسعار اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يلجأ الى الاعتماد على قطاع الناشئين في الفترة المقبلة.

وأوضح حازم إمام خلال تصريحات إذاعية قائلا " الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، يخطط لتدعيم الفريق الأول بعدد من عناصر قطاع الناشئين وإدارة الزمالك ترغب أيضًا في هذه الخطوة من أجل مواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار اللاعبين و اللاعبون في الدوري المصري لا يستحقون هذه المبالغ المالية الكبيرة في ظل تقارب مستوى اللاعبين واللاعب في مصر يقدم مباراة جيدة امام الاهلي والزمالك، سعره يرتفع، وهذا غير منطقي، لآن أهم شئ الاستمرارية".

يرفض مسؤولو الزمالك فكرة الاستغناء عن أى لاعب مجاناً، سواء من المعارين أو الأجانب، بداعى تقليص عدد اللاعبين فى القائمة خلال الفترة المقبلة، ويتمسك النادى الأبيض بتسويق أى لاعب سيتم الاستقرار على رحيله فى الفترة المقبلة.

وقرر مسؤولو الزمالك تسويق أى لاعب سيرحل عن الفريق لتحقيق استفادة مادية من بيعه أو إعارته فى الموسم المقبل، بالإضافة إلى إمكانية استغلال أى لاعب فى صفقات تبادلية، واستقر مسؤولو النادى الأبيض على عدم رحيل أى لاعب بالفريق إلا بعد موافقة الجهاز الفنى ووجود عرض يناسب النادى واللاعب، وتوفير البديل المناسب.

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فيما وضع مسؤولو الزمالك شرطًا قبل الدخول فى المفاوضات الرسمية حول الصفقات الجديدة، بالحصول على رغبة اللاعب المقرر ضمه قبل إجراء التفاوض الرسمى مع ناديه، لتجنب المزايدات المختلفة فى الصفقات.

وتلقى الزمالك العديد من الترشيحات خلال الفترة الماضية بشأن الصفقات الجديدة، وعلى رأسهم ثلاثى بيراميدز عمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور، إلى جانب كريم العراقى ظهير المصرى البورسعيدى وحسام حسن مهاجم سموحة، ويأتى شرط الزمالك بالحصول على رغبة المرشحين للانضمام إلى الأبيض أولاً قبل التفاوض الرسمى مع الأندية، من أجل تجنب حدوث أى مزايدات من جانب الأندية الأخرى فى الصفقات.

بينما كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الزمالك، لجهازه المعاون عن رغبته فى انتقاء مجموعة من العناصر المميزة بقطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة لدعم بها الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وأوضح المدرب الفرنسى لجهازه المعاون إنه يرغب فى إعداد تقرير شامل عن مواهب قطاع الناشئين لتنمية مهاراتهم وتعزيز بهم الفريق الأول عند عودة النشاط الرياضى، المتوقف خلال الفترة الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا.

فيما لجأ كارتيرون لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.