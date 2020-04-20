شكرا لقرائتكم إبراهيموفيتش يسعى لإستكمال الموسم الحالى من الدوري الإيطالي لتحقيق رقم قياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطمح النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادى ميلان، فى إستكمال الموسم الحالى من الدوري الإيطالي، المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، من أجل الوصول إلى معدل تهديفى يحققه للموسم الـ15 على التوالى.

ويعود النجم السويدى إبراهيموفيتش، إلى إيطاليا، يوم الخميس المقبل، بعد قضاءه فترة الحجر المنزلى فى بلاده، على أمل إستئناف تدريباته مع الروسونيرى، بداية من يوم 4 مايو المقبل.

ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن إبرا، صاحب الـ38 عاما، يسعى للوصول إلى 10 أهداف مع ميلان، خلال الموسم الحالى فى الدوري والكأس، وهو الأمر الذى يحققه للموسم الخامس عشر على التوالى خلال مسيرته.

سجل النجم السويدى، منذ عودته إلى ميلان، فى شهر يناير الماضى، 4 أهداف، فى الدوري والكأس، ويتبقى له هذا الموسم 12 مباراة فى الدوري، من أجل مواصله رقمه المميز.

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سجل إبراهيموفيتش، 460 هدفا فى 751 مباراة مع الأندية التى لعب لها وهى، أياكس، يوفنتوس، إنتر ميلان، برشلونة، ميلان، باريس سان جيرمان ولوس أنجلوس جالاكسي.

جدير بالذكر أن، يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

وتعد إيطاليا، من أكثر بلدان العالم، تضررا بسبب فيروس كورونا، بعد أن وصلت حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس إلى أكثر من 22 ألف حالة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.