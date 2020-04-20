شكرا لقرائتكم نجم أتلتيكو مدريد يطلق حملة للتبرع لمصابى فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق ساؤول نيجويز نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب الاسباني، حملة للتبرع لمساعدة المتضررون من موظفين الشركات الصغيرة والذيم فقدوا وظائفهم في الفترة الأخيرة، نتيجة تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في اسبانيا.

وتسببت أزمة كورونا في إسبانيا، في فقدان حوالي 900 ألف وظيفة، في حين أن 3.2 مليون إسباني يعملون لحسابهم الخاص، وقد تضرروا من الأزمة بشكل كبير.

وقال ساؤول نيجويز في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو"الاسبانية: " الفكرة جاءت بأنني كنت أشاهد الأخبار وكانت جميعها سلبية، لقد تحدثت إلى مديري وقلت له إن علينا القيام بشيء للمساعدة ".

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أضاف: "خلال خمس دقائق جاءتني الفكرة وناقشتها، قال إن الأمر كان صعبًا للغاية ، لكنني أخبرته أننا سنساهم بأقل شيئ، وفي ساعتين أخبرني أنه شكل فريقا للعمل".

وجمعت الحملة التى أطلقها نيجويز 44 من المشاهير أبرزهم الرياضيين والممثلين ومشاهير السوشيال ميديا، من أجل إنقاذ عمال الشركات الصغيرة المتضررة.

زميل نيجويز في أتلتيكو مدريد المهاجم ألفارو موراتا ولاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتش انضموا للحملة التى ساعدت حتى الآن 18 ألف شركة من المتضررين.