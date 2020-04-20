شكرا لقرائتكم فرص ضم الأهلي لحجازي الموسم المقبل معدومة بعد تمسكه بالقارة العجوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقلصت فرص أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الأنجليزي في العودة للأهلي الصيف المقبل، رغم دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم خط دفاع الفريق، ورد المدافع الدولي على مفاوضات مسئولي الأهلي بأنه يرغب في البقاء بأوروبا وعدم العودة للدوري المصري حالياً ،رغم الإغراءات التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية مصرية وتحديداً من الأهلي وبيراميدز ومن بعض أندية الخليج.

وانتقل أحمد حجازي لويست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في شتاء 2018، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 مليون يورو.

واستفسر مسئولو الأهلي من أحمد حجازي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن توصله لإتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل خاصة أن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولي فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

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وتلقى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترشيحات من مسئولى النادى لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأخطر المسئولون عن قطاع الكرة بالأهلى المدرب السويسرى بقائمة المدافعين المُرشحين للتعاقد مع أحدهم خلال ميركاتو الصيف.

ويعكف فايلر حالياً على دراسة هؤلاء المدافعين لاختيار أحدهم حسب الأولويات تمهيداً للتعاقد مع أحدهم، وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء أن هناك أربعة لاعبين تم ترشيحهم للمدرب السويسرى من أجل تدعيم الخط الدفاعى للفريق وفى مقدمتهم أحمد حجازى .

كما قدم فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).