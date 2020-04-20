شكرا لقرائتكم حملة نجم مانشستر يونايتد تجنى 20 مليون جنيه إسترلينى لمحاربة "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساهمت الحملة التي أطلقها ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية في جميع 20 مليون جنيه استرلينى من أجل المساهمة في محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشارك راشفورد في حملة مع مؤسسة " فاير شاير" الخيرية التي توزع الطعام لأطفال المدارس، لجمع التبرعات في الأسابيع الأخيرة.

قال راشفورد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادى مانشستر يونايتد "كان الوضع أفضل بكثير مما اعتقدنا. كانت العملية بطيئة في البداية من أجل جمع 100 ألف إسترليني. مر يومان وتجاوزنا المبلغ، مرت أسابيع وزاد المبلغ بشكل كبير".

أضاف راشفورد "عقب بضعة أسابيع وصل المبلغ إلى 7 ملايين جنيه، وتحديداً عندما بدأت بعض الشركات الكبيرة في المشاركة، وصلنا إلى مرحلة حيث أصبحنا نمتلك الكثير من التبرعات، أكثر مما كنا نتوقع بكثير".

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وتابع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى صاحب الـ22 عاما"أعتقد أنه تم جمع 20 مليون إسترليني إلى الآن. هو رقم كبير"، مضيفا "المتاجر باتت تعمل الآن بطاقة شبه كاملة، ما يعني زيادة كمية الإمدادات المقدمة للأطفال".

من ناحية أخرى، تمنى ماركوس راشفورد، انضمام نجم بوروسيا دورتموند وزميله في المنتخب الإنجليزي جادون سانشو إلى صفوف الريد ديفيلز فى الصيف المقبل.

ويعتبر سانشو من أهم المواهب الشابة في كرة القدم العالمية في الوقت الحالي ، بعد أن سجل 14 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة لبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني هذا الموسم.

وقال راشفورد خلال تصريحات لموقع "بليتشر ريبورت" الإنجليزى مؤخرا "آمل أن نتمكن من اللعب معًا، سيكون ذلك جيدًا، إنه مبدع وخيالي ، هذه هي الأشياء التي تحتاجها لتكون عالميًا."