مصر وإسرائيل وتركيا في مجموعة واحدة بمونديال الألعاب الإلكترونية.. بمشاركة أحمد الشيخ وكوكا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات كأس العالم للألعاب الإلكترونية "FIFA eNations stay & play" ، والتي ينظمها "الفيفا" هذا العام لحث الأفراد على البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إن مصر ستشارك في البطولة، ممثلة بلاعبيها أحمد الشيخ، جناح النادي الأهلي، وأحمد حسن كوكا، مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني.

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وكشف الفيفا عن مواعيد ومجموعات البطولة، حيث ضمت مجموعة مصر منتخبات رومانيا وتركيا وإسرائيل.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري نظيره الروماني، غداً الثلاثاء، في أولى مباريات المجموعة، قبل أن يلاقي منتخب إسرائيل في نفس اليوم، على أن تختتم مواجهات المجموعة أمام المنتخب التركي يوم الأربعاء.

يشار إلى أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد تسببت في تأجيل أو إلغاء كافة الأحداث الرياضية الكبيرة في العالم، بالإضافة إلى الأحداث التي كان مقرراً إقامتها مطلع الصيف المقبل.