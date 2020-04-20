شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصيلحى يتفقد المنشآت بمقر الاتحاد السكندري الجديد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على التواجد صباح اليوم بمقر النادى بالشاطبى برفقة جاسر شمس المدير التنفيذي وتفقد الثنائي جميع أرجاء النادي ومنشآته، واطلع على جميع أعمال التطوير التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة النادى خلال فترة توقف النشاط الحالية كما تفقد مصيلحى الصالة المغطاة وحمام السباحة الأولمبى وجميع أرجاء النادى.

ووجه رئيس زعيم الثغر إلى سرعة إنجاز أعمال الصيانة والتطوير الحالية، قبل استئناف النشاط الرياضي، مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير الدورية، ليكون النادى على جاهزية تامة فور الانتهاء من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا.

واختتم رئيس النادى جولته مُشيدًا بالجهد المبذول من الجهاز التنفيذى بالنادى خلال الفترة الماضية لإنجاز هذه الأعمال بالشكل اللائق.

من ناحية أخرى أكد محمد مصيلحى، أن هناك 10 أندية تفكر جديا في إنهاء الموسم وإلغاء الدورى بسبب عدم وجود موارد.

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وقال رئيس نادى الاتحاد السكندرى خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2: الأندية تعانى من عدم وجود موارد للصرف على النادى واللاعبين وهو ما دفعهم للتفكير في إنهاء الموسم وإلغاء الدورى.

ووجه مصيلحى رسالة للاعبين في مصر، قائلا: إللى ميشوفش من الغربال يبقى أعمى، الأندية الشعبية لا يدخل لها فلوس حاليا والراعى لا يرد على الاتصالات، كما أن الأندية غاوية وأصحاب المحلات المستأجرين يطالبون بتخفيض الإيجار، فاحمدوا ربنا قوى غيركم مش لاقى ومرتبهم مش بيعدى الألفين جنيه وأقل لاعب بيعدى راتبه الشهر الـ100 ألف جنيه.