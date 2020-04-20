شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: السبوبة معيار اختيار اللاعب الأجنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى رضا عبد العال نجم القطبين السابق أن معيار التعاقد مع لاعبين أجانب فى أى فريق بالدورى قائم على السبوبة.

وأشار عبد العال فى تصريح لـ ”الخليج 365” إلى أن معيار اختيار اللاعبين أصبح من أجل الحصول على السبوبة التى تأتى من وراء هذه الصفقة فقط.

وتحدث رضا عبد العال، مسبقًا عن اللاعبين الأجانب الأفضل من وجهة نظره فى الدورى المصرى خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى إن الدورى المصرى لا يمتلك محترفين متميزين سوى جونيور أجايى وعلى معلول فى الأهلى، وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى فى الزمالك، قائلا: "والباقى كله بلح".

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وأضاف عبد العال أن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى بداية من الموسم المقبل صائب جدًا، موضحاً أنه سيساهم فى ظهور مهاجمين جدد، وهو ما يصب فى صالح المنتخب خلال السنوات المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بسبب تمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محلياً سارٍ لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو الغاؤه.