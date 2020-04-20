شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة أفريقيا في الدوري.. تونس بالصدارة.. أوغندا مفاجأة.. وتراجع الأسد الكاميروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع اتحاد الكرة أندية الدوري في مأزق كبير قبل انطلاق الموسم المقبل، وذلك بسبب قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الموسم المقبل، في ظل امتلاك أندية الدوري ما يقرب من 82 لاعبًا أجنبيًا من 32 جنسية علي مستوى العالم.

تحتل قارة أفريقيا بالطبع نصيب الأسد في التواجد بالدوري المصري، ولكن الأبرز يظل محترفو الأهلي والزمالك وبيراميدز وأندية المقدمة علي اعتبار ان أندية الصدارة تضم لاعبين أجانب دوليين.

تونس احتلت صدارة الدول الأفريقية تواجدًا في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 8 لاعبين وهم: علي معلول "الأهلي" وفرجاني ساسي "الزمالك" وعمر لعيوني "بيراميدز" وسيف الجزيري "المقاولون العرب" وايمن الطرابلسي "الإنتاج الحربي" وفخر الدين بن يوسف "الإسماعيلي" وايوب بن مشرق "حرس الحدود" ورفيق كابو "وادي دجلة".

أوغندا ونيجيريا تقاسمتا المركز الثاني برصيد 7 لاعبين لكل منهما، فلاعبو نيجيريا هم: جونيور أجايي "الأهلي" ومعروف يوسف "المقاولون العرب" وجاكوب "المقاولون العرب" وايزي ايمكا "المصري" وأوستن اموتو "المصري" وانتوني لوكاسا "حرس الحدود" وايدو موسيس "المقاصة"، أما أوغندا فمثلها كل من عبده لومالا "بيراميدز" وإيمانويل اكوي "الاتحاد السكندري" وديريك "سموحة" وباتريك كادو "الإسماعيلي" والان كامبادي "الجونة" وتاديو لوانجا "طنطا" وخالد اوتشو "المقاصة"

المركز الثالث برصيد 6 لاعبين كان من نصيب كوت ديفوار ومثلها: ويلفرد كانون "بيراميدز" ورزاق سيسيه "الاتحاد السكندري" ومحمد فييرا "الإنتاج الحربي" وشيخ موكورو "المصري" وسيرجي اكا "الجونة" وابراهيما كونيه "حرس الحدود"، أما غانا فمثلها: جون انطوي "بيراميدز" وويلسون كاباكا "الاتحاد السكندري" ووهاب انان "الإنتاج الحربي" ونانا انتوي "حرس الحدود" وسالمون منساه "اسوان" وإسحاق يعقوب "وادي دجلة"

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وجاءت دول المغرب وبوركينا فاسو في المرتبة التالية برصيد 4 لاعبين لكل منهما، حيث مثل المغرب: محمد أوناجم وأشرف بن شرقي "الزمالك" وعبد الكريم وادي "وادي دجلة" وأحمد مرشوش "المقاصة"، ومثل بوركينا فاسو : أريك تراوري "بيراميدز" وفاروقا نور الدين "المقاولون العرب" ومحمد كوفي "سموحة" وسعيدو سنبوري "المصري"

وفي المرتبة الخامسة ليبيا ومثلها: انيس سالتو "الاتحاد السكندري" ومحمد الترهوني "سموحة" ومفتاح طقطق "المصري" والسنغال مثلها : اليو بادجي "الأهلي" وتالا نداي "طلائع الجيش" ولاساني ضيوف "طنطا"

بينما تساوي برصيد لاعبين كل من مالي ومثلها اليود يانج "الأهلي" وأبو بكر ديارا "طلائع الجيش" وغينيا مثلها: موسي دياوارا "الإنتاج الحربي" ويوسف ديوب "سموحة"، بينما مثل الكونغو: كاسونجو "الزمالك" وادي امومو "سموحة" والجابون: فرانك انجونجا "طلائع الجيش" وماريو برناردو "طنطا" وتنزانيا : حميد ماو "إنبي" وممادو نياس "الإنتاج الحربي" وإثيوبيا: أوميد أكوري "أسوان" وشميلس بيكلي "المقاصة" وروندا: كيفن موهيري "طلائع الجيش" وجون كلود "اسونا" وكينيا: جون أفير "طنطا" وكيلفن نياكيا "نادي مصر"

ولاعب واحد لكل من مدغشقر :بالون فوافي "المقاصة" وغينيا بيساو: بيكيتي سيلفا "الإسماعيلي" وأنجولا :جيرالدو "الأهلي وناميبيا: تشيلونجو "الإسماعيلي" وبوروندي: فيستون "إنبي" والكاميرون: جوزيف "الجونة" وزامبيا والتر بوايا "الجونة" وجامبيا جبريل بوجانج " نادي مصر"